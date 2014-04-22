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تقرير - هالك ينضم لفريق سعودي؟

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تقرير - هالك ينضم لفريق سعودي؟ تقرير - هالك ينضم لفريق سعودي؟

ذكرت تقارير صحفية أن أحد الأندية يسعى لضم البرازيلي هالك مهاجم زينيت سان بطرسبرج الروسي.

وذكرت صحيفة "النادي" السعودية أن أحد الأندية السعودية - لم تسمه - دخل في مفاوضات جادة مع زينيت من أجل ضم المهاجم البارز صاحب الـ27 عاما.

ونشرت الصحيفة تقريرا ذكرت فيه أن هذا النادي عرض على هالك الانضمام إليه لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وكانت التقارير الصحفية في أوروبا ذكرت في وقت سابق أن موناكو يسعى لضم هالك، قبل أن ينضم بروسيا دورتموند للسباق.

وانضم المهاجم البرازيلي الدولي إلى زينيت من بورتو في صيف 2012 مقابل 50 مليون يورو.

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