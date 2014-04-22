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جلسة علنية بمطار شرم الشيخ غداً لمناقشة مشروع إنشاء مبنى جديد للركاب

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جلسة علنية بمطار شرم الشيخ غداً لمناقشة مشروع إنشاء مبنى جديد للركاب جلسة علنية بمطار شرم الشيخ غداً لمناقشة مشروع إنشاء مبنى جديد للركاب

جاد الكريم نصر ، رئيس الشركة المصرية للمطارات

أكد الطيار جاد الكريم نصر ، رئيس الشركة المصرية للمطارات ، أنه سيعقد غداً الأربعاء ، بمطار شرم الشيخ جلسة مناقشة علنية لإعلان مشروع إنشاء مبنى الركاب الجديد ، على أن يراعي الشروط والظروف البيئية .

وقال نصر، في تصريح له اليوم الثلاثاء ، إن البنك الدولي اشترط لتمويل مشروع مبني الركاب الجديد بشرم الشيخ ، على أن يعقد جلسة مع جميع الأطراف لبحث الدراسة البيئية للمشروع من كل الجوانب .

الجدير بالذكر ، أنه يراعي جميع الأطراف الشروط والظروف البيئية ،وقد تعتبر هذه الجلسة مؤشراً قويا على موافقة البنك الدولي لتمويل المشروع .

يذكر أنه ، يشارك في الجلسة خبراء من وزارة الكهرباء ،والبيئة ، والمطارات، بالإضافة إلى المستثمرين ورجال السياحة وكل المعنيين بانشائه ، وذلك كشرط أساسي لموافقة البنك الدولي على تمويل المشروع .

أ ش أ

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