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حريق هائل فى مدرسة ببني سويف يلتهم أوراق الامتحانات

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حريق هائل فى مدرسة ببني سويف يلتهم أوراق الامتحانات حريق هائل فى مدرسة ببني سويف يلتهم أوراق الامتحانات


> شب حريق هائل، في مدرسة الأقباط الإعدادية بنين بمدينة بنى سويف،و قالت مصادر أمنية أن النيران التهمت جميع محتويات مخزن المدرسة من الأثاث وأوراق امتحانات لسنوات سابقة، وسيطرت قوات الحماية المدنية برئاسة العميد عصام المنصورى، رئيس قوات الحماية المدنية على الحريق.

تلقى اللواء أبراهيم هديب، مدير أمن بنى سويف، بلاغاً من محمد عمر، مدير مدرسة الأقباط الإعدادية بنين ، يفيد بنشوب حريق هائل في المدرسة.

انتقلت قوات الدفاع المدني إلى مكان الحريق، للسيطرة على النيران قبل امتدادها إلى الغرف المجاورة، وتبين أن مخزن المدرسة به اثاث خشبى وعقب انتهاء اليوم الدراسى فوجىء المدرسون باشتعال النيران فى المخزن والتهام محتوياته وتبين من التحريات أن السبب فى الحريق ماس كهربائى  .

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