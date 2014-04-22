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رئيس قناة ZDF: بث مباريات كأس العالم مجانًا لأن كرة القدم “لعبة الفقراء”

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رئيس قناة ZDF: بث مباريات كأس العالم مجانًا لأن كرة القدم “لعبة الفقراء” رئيس قناة ZDF: بث مباريات كأس العالم مجانًا لأن كرة القدم “لعبة الفقراء”

أكد رئيس قناة ZDF، الألمانية، إن القناة اشترت حقوق بث المونديال القادم بالبرازيل، وستقوم بنشر المباريات مجانًا.

وأضاف خلال تصريحات صحفية، “لا علاقة لنا بشبكة  BeIN Sport، لم نتدخل في قرارهم بشأن تشفير المباريات، ولا نريد لأحد أن يتدخل في قرارنا”.

واستنكر  رئيس القناة الألمانية  رغبة قطر في الحصول على حق بث المونديال وتشفيره بالرغم من عدم تأهلهم ولو لمرة واحدة لكأس العالم.

وأكمل رئيس القناة الألمانية في تصريحاته التي بثتها القناة على موقعها الإلكتروني: “كرة القدم لعبة الفقراء، ونحن مع الفقراء والاغنياء، سنقدم المونديال للجميع حول العالم مجانًا”.

جدير بالذكر أن تردد القناة هو :

على النايل سات: Astra 11953 H 27500 أفقى

القمر الصناعى الأوروبى Hot Bird 11054 H 27500 أفقى

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