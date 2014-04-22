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العدل والإنمائي للأمم المتحدة توقعان برتوكول تعاون لدعم مكاتب التسويات القانونية

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العدل والإنمائي للأمم المتحدة توقعان برتوكول تعاون لدعم مكاتب التسويات القانونية العدل والإنمائي للأمم المتحدة توقعان برتوكول تعاون لدعم مكاتب التسويات القانونية

المستشار نير عثمان وزير العدل

يعقد ظهر غدًا الأربعاء، بمقر وزارة العدل، مؤتمر بمناسبة توقيع برتوكول التعاون بين وزارة العدل والمكتب الإنمائي للأمم المتحدة ووزارة الخارجية بشأن دعم مكاتب التسويات القانونية وهي المكاتب المخصصة لتقديم المساعدة القانونية للمتقاضيين  بمحاكم الأسرة.

وخلال اللقاء تُوقع برتوكول اتفاقية تعاون وتفاهم بين وزارة العدل والنيابة العامة وذلك لتحقيق التكامل بين محاكم ونيابات الأسرة ومكاتب المساعدة القانونية.

يحضر مراسم التوقيع المستشار  نير عثمان وزير العدل  والمهندس  عاطف حلمي وزير الاتصالات والمستشار عزت خميس – مساعد أول وزير العدل  والسفير عمر أبو العيش مساعد وزير الخارجية و اجناثيو ارتازا المدير القطري للبرنامج الإنمائي  للأمم المتحدة والسفيرة  شارلوتا سبار – سفيرة مملكة السويد .

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