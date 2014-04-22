6 هزائم عجلت بنهاية مويس مع مانشستر يونايتد

بعد سلسلة من النتائج الهزيلة استمرت طوال الموسم رحل ديفيد مويس عن تدريب مانشستر يونايتد قبل أن يكمل موسمه الأول مع الشياطين الحمر.

وكان يونايتد قد ضمن بنسبة فاقت الـ90% عدم المشاركة في البطولات الأوروبية الموسم المقبل إذ يحتل الفريق المركز السابع بفارق 12 نقطة كاملة عن إيفرتون صاحب المركز الخامس.

ونستعرض 6 هزائم عجلت بنهاية مهمة الاسكتلندي ديفيد مويس في أولد ترافورد.

1 - الخسارة وست بروميتش في أولد ترافورد

الخسارة الأولى لمانشستر يونايتد هذا الموسم على ملعبه أولد ترافورد كانت على يد فريق وست بروميتش ألبيون والذي حقق الانتصار الأول له على ملعب الشياطين الحمر منذ عام 1975.

2 - الخسارة من نيوكاسل في أولد ترافورد

هدف الفرنسي يوهان كاباي في شباك دي خيا منح نيوكاسل الفوز الأول على مانشستر يونايتد في معقله أولد ترافورد منذ عام 1972 ليجعل الشياطين الحمر ينهون الدور الأول من الدوري بـ5 هزائم وهو نفس الرقم الذي أنهى به الفريق الموسمين الماضيين حتى نهايته.

3 - الخروج من الكأس على يد سوانزي

هي ليست من المرات القليلة التي تفجر أندية صغيرة المفاجأة في أعرق البطولات كأس إنجلترا بعد أن أطاح سوانزي بمانشستر يونايتد من البطولة في الدور الثالث بهزيمة جديدة لفريق ديفيد مويس كان بطلها الإيفواري ويلفريد بوني الذي سجل هدف التأهل للفريق الويلزي، ولكن بالتأكيد هي هزيمة ساهمت في خروج الفريق دون الحصول على أي بطولة هذا الموسم.

4 - الخسارة من سندرلاند في كأس الرابطة

الخسارة من سندرلاند في ذهاب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين كانت تجسيد للحالة السيئة التي يمر بها يونايتد تحت قيادة مويس، إذ كانت المرة الأولى التي يتعرض فيها الفريق لـ3 هزائم متتالية منذ حوالي 13 عاما، الفوز بنفس النتيجة إيابا لم يشفع لمويس إذ استطاع سندرلاند الفوز في ضربات الجزاء والتأهل للنهائي.

5 - الخسارة من سيتي في أولد ترافورد

هي خسارة جمعت بين أداء كارثي للشياطين الحمر على ملعبهم، وكونها هزيمة مهينة أمام الجار والغريم التقليدي مانشستر سيتي كما جعلت الشياطين الحمر يضمنون بشكل رسمي أن ينهوا الدوري الإنجليزي هذا الموسم بأقل عدد من النقاط في تاريخ المسابقة بمسماها الجديد حتى لو فازوا بمبارياتهم المتبقية.

6 - رصاصة الرحمة من إيفرتون

من المكان الذي عُرف منه ديفيد مويس كمدرب جيد في الدوري الإنجليزي الممتاز انتهت رحلته مع مانشستر يونايتد بعد الخسارة المهينة أمام إيفرتون ناديه السابق بهدفين نظيفين قضت على أمال الفريق في التأهل للبطولات الأوروبية بشكل عام الموسم المقبل بنسبة كبيرة.. إيفرتون حول عودة مويس لجوديسون بارك إلى جحيم لن ينساه أبدا.