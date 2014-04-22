ألونسو: ريال مدريد لا يفكر في مباراة 2012 أمام بايرن

كشف شابي ألونسو لاعب وسط ريال مدريد أن مواجهة فريقه لبايرن ميونيخ في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا تختلف عن المباراة التي خسرها الملكي من نفس الفريق عام 2012.

ويستضيف ريال مدريد الفريق البافاري حامل اللقب يوم الأربعاء في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.

المواجهة تعيد للأذهان تغلب بايرن على الميرنجي بركلات الترجيح على سنتياجو برنابيو منذ عامين في نصف النهائي أيضا.

وقال ألونسو في مؤتمر صحفي: "لا نفكر في مباراة 2012، لأن الظروف الآن مختلفة".

وتابع "بايرن ميونيخ منافس قوي، ولكننا أيضا نمر بلحظات جيدة، ولا يوجد فريق مرشح على حساب الآخر".

واستدرك متما "علينا أن نلعب مباراة مثالية، وأن نعرف كيف ندافع وكيف نهاجم أيضا عندما نمتلك الكرة".