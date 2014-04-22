الطب الشرعى: لم يتم استخراج جثة الطفلة خادمة مروة عبد المنعم حتى الآن

أكد الدكتور هشام عبد الحميد، المتحدث باسم مصلحة الطب الشرعى فرع الفيوم بالمصلحة، أنه لم يتلق حتى الآن أى طلبات استخراج جثة الطفلة "رحاب" المتهمة بقتلها الفنانة الشابة مروة عبد المنعم، وزوجها المخرج حسام الشاذلى، والتى كانت تعمل خادمة لديهما، لتشريحها، وذلك بناءً على طلب من والدها.

وأكد عبد الحميد لـ"اليوم السابع" أنه بعد دفنها لكل هذه الفترة وعدم استخراج جثتها، يضع التشريح فى تحليل "العضم والغضاريف" وذلك بأنهم يقوموا بتحليلهم، مؤكدا أنه فى حال بيان وجود أى إصابات أو فى حالة عدم وجود إصابات هو الذى سيجدى ببيان سبب الوفاة.

وكانت مصلحة الطب الشرعى قد وافقت على خطاب النيابة العامة الذى أرسلته بشأن جدوى استخراج جثة الطفلة، وتشريحها لمعرفة سبب الوفاة وإعداد مذكرة للطب الشرعى.

وأصدر الطب الشرعى قرارا بتكليف فريق من الأطباء باستخراج الجثمان وتشريحه فى فرع الفيوم، وهو مكان دفنها، وذلك فى حضور والد ووالدة الطفلة للتعرف عليها بعد استخراجها، وكتابة التقرير فى خلال يومين وتسليمه للنيابة العامة.

>