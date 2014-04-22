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مسيرة طلاب "حقوق القاهرة" ضد تقديم موعد الامتحانات تصل قبة الجامعة

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وصلت المسيرة التى نظمها العشرات من طلاب كلية الحقوق بجامعة القاهرة، إلى القبة الرئيسية للجامعة؛ اعتراضا على تقديم موعد الامتحانات بالجامعة، مطالبين بضرورة تراجع إدارة الجامعة عن القرار من أجل مصلحة الطلاب- على حد قولهم.

ورفع الطلاب لافتات مناهضة لجابر نصار وأخرى مكتوبا عليها: "لازم ترجع فى القرار"، ومن جانبه، أغلق الأمن الإدارى بالجامعة أبواب القبة من جميع الجهات خوفا من تصاعد تظاهرات الطلاب.

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