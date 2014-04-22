"الزراعة": إعدام 12 طن لحوم وأسماك ودواجن فاسدة خلال شهر إبريل

أكد الدكتور أسامة سليم، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، أنه كلف مديريات الطب البيطرى بالمحافظات بتكثيف الحملات على محلات عرض وبيع اللحوم والدواجن والأسماك، للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، فى إطار الدور الرقابى للهيئة.

وأشار إلى أن الحملات التى قامت بها إدارات التفتيش والمديريات على اللحوم، أسفرت عن تحرير 294 محضرًا لمخالفات عرض وتداول اللحوم والكبد والدواجن والأسماك، حيث تم إعدام 5749 كجم منها لعدم صلاحيتها ومصادرة 6129 كجم للذبح خارج المجازر، وذلك خلال شهر إبريل 2014 .

وقال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر بالهيئة ممثلة فى إدارة التفتيش على اللحوم مستمرة فى تكثيف الحملات المشتركة، مع الجهات المعنية من الصحة والتموين فى التفتيش على الأسواق، بمتابعة المعروض من المنتجات ذات الأصل الحيوانى، خاصة اللحوم والدواجن والأسماك ومصنعاتها، للتأكد من مصادرها وضبط اللحوم المذبوحة خارج السلخانات، والعمل على الحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر، وذلك حفاظا على الصحة العامة وسلامة الإنسان من تناول منتجات ذات أصل حيوانى قد تكون محملة بمسببات مرضية .

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