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هل يؤدي Leonardo DiCaprio دور Steve Jobs ؟!؟

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هل يؤدي Leonardo DiCaprio دور Steve Jobs ؟!؟ هل يؤدي Leonardo DiCaprio دور Steve Jobs ؟!؟

بعد أقل من 72 ساعة على إعلان المخرج David Fincher إنسحابه من فيلم يروي السيرة الذاتية لمؤسس شركة Apple الراحل Steve Jobs، حتى أعلنت شركة Sony Pictures عن اهتمام المخرج Danny Boyle في إخراج الفيلم آملاً أن يتمكن من إقناع الممثل Leonardo DiCaprio بتأدية دور Steve Jobs، علماً أن الثنائي Boyle و DiCaprio عملا في السابق على فيلم The Beach الذي صدر عام 2000. الفيلم سيتولّى إنتاجه Scott Rudin وسيكون مقتبساً عن السيرة الذاتية لـ Steve Jobs للكاتب Walter Isaacson وسيشرف عليه Steve Wozniak شريك الراحل في تأسيس شركة Apple. يذكر أن Danny Boyle فاز في العام 2009 بجائزة أوسكار أفضل مخرج عن فيلم Slumdog Millionaire.

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