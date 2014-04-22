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Tom Hanks في ضيافة Steven Spielberg

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Tom Hanks في ضيافة Steven Spielberg Tom Hanks في ضيافة Steven Spielberg

يبدو أن المخرج Steven Spielberg يبحث عن موضوع لفيلمه المقبل وقد اختار لبطولته الممثل Tom Hanks الذي وقّع على عقد فيلم من نوع التشويق محوره الحرب الباردة. الفيلم مبني على وقائع حقيقية محورها المحامي الأميركي James Donovan الذي تم تعيينه لإجراء مفاوضات لإطلاق سراح الطيّار Gary Powers في قضية طائرة التجسس U-2 في الستينيات من القرن الماضي. يذكر أن المخرج Steven Spielberg أعرب منذ أيام عن اهتمامه في تولّي إخراج فيلم The Kidnapping of Edgardo Mortara، وأن الممثل Tom Hanks شارك في بطولة ثلاثة أفلام من إخراج Steven Spielberg هي Saving Private Ryan و Catch Me if You Can و The Terminal.

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سيدتي