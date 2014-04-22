سما المصري تطلب من وزير الداخلية حمايتها

اتهامات عديدة طالت المحامي مرتضى منصور، وجاء فيها أنه يقف وراء حبس الراقصة سما المصري أربعة أيام على ذمة التحقيق، بعد القبض عليها بتهمة أن قناتها "فلول" تبث بدون تصاريح رسمية.

الاتهام جاء بسبب الخلافات بين المحامي والفنانة التي أطلقت أغنية بعنوان "مرتضى يا مرتضى" تسخر فيها من المحامي نفسه، ورده عليها عبر اتهامها بأنها كنت تعمل خادمة في البيوت، الأمر الذي ردّت عليه بدورها بنشر فيديو لها وهي تصف مرتضى بتلميحات غير لائقة، فتعهد هو بإغلاق قناتها.

وقد اتهمت المصري مرتضى خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء جديد" أنّ رجال مرتضى ينتظرون خروجها أمام النيابة ليعتدوا عليها، وطالبت وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بحمايتها منهم.

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