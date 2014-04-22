دريد لحّام بريء من مهاجمة أحلام وليس لديه "فيسبوك" أصلاً

نفى الفنّان السّوري دريد لحّام ما أوردته بعض المواقع الالكترونيّة العربيّة حول مهاجمته للفنّانة الإماراتيّة أحلام عبر صفحته على "فيسبوك".

وأكّد زوجة لحّام في تصريحات حصريّة لـ "سيدتي نت" أنّ الفنّان السّوري لا يملك أصلاً أي صفحة شخصيّة على "فيسبوك"، وأنّ جميع الصّفحات التي أنشئت باسمه مزوّرة".

وفي السّياق ذاته، أكّدت زوجة لحّام أنّه لا يوجد أي عداء بين لحّام وبين الفنّانة أحلام، وأنّه يكن لها كل التّقدير والاحترام.

وكانت مواقع الكترونيّة أوردت خبراً مفاده أنّ لحام وعبر صفحته على "فيسبوك"، انتقد الفنّانة الإماراتية أحلام، واصفاً إيّاها بألفاظ بشعة للغاية، وكتب "خلال مسيرتي الفنية قابلت العديد من الفنانين ولكن للصدق لم اجد فنانة أوقح وأحقر وأتفه من الفنانة الاماراتية أحلام".

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