من هي الفنانة التي ستشارك كاظم الساهر في حفله في موازين؟

تشارك المغنية المغربية جميلة المقيمة في الإمارات العربية المتحدة، الفنان العربي كاظم الساهر حفلته التي سيحييها في الدورة الثالثة عشر لمهرجان موازين، في منصة النهضة يوم الثالث من حزيران\يونيو المقبل.

جميلة التي ستغني في القسم الول من الحفل، كانت قد شاركت عام 2010 في برنامج «نجم الخليج» وحازت على مرتبة متقدمة، ثم قدمت عدداً من الأغاني المنفردة أولها في ي حزيران\يونيو 2012 في فيديو كليب حمل اسم «يا ويل حالي»، كما شاركت بجلسات خليجية فنية منها «جلسات وناسة» وقدمت أغنتين هما "متيم " و"طيني ورور" من الفلكور العراقي، كما طرحت في أكتوبر(تشرين الأول) 2013 فيديو كليب لأغنية" يقولوا يقولو".

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