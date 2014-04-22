سيرين عبد النور: جورج قرداحي اقترح عليّ أن يمثل دور والدي

في لقاء جمع بين النجمين سيرين عبد النور وشريف سلامة والإعلامي جورج قرداحي في فندق "أتلانتس" في دبي، من خلال مؤتمر صحفي أقامته قناة osn للإعلان عن البرامج والمسلسلات الرمضانية، التقينا سيرين عبد النور وكان الحوار التالي:

لاحظت قبل بدء المؤتمر أنك وشريف منير تكتبان شيئاً إلى بعضكما على الورق، ماذا كنتما تكتبان؟

ضاحكة، صراحة، في الأول كنا نلعب لعبة «xo» ونمزح وعندما ربحني كتبت له x على كل اللعبة؛ لأني اغتظت ولا أنكر أنني غششت.

ذكرت في المؤتمر الخلافات التي تحدث بين الفنانين على الملأ ومن الواضح أنك مستاءة جداً، ما القصة؟

أبداً.. بالنسبة إليّ، ليس لديّ أي مشاكل مع أحد، لكنني أتضايق حينما أقرأ أن هناك فنانين يشتمون ويضايقون بعضهم البعض، ويتحدثون بالعاطل عن بعضهم البعض، هذا شيء يضايقني. في النهاية، الفنان إنسان لديه حسناته وسيئاته، وأكيد تحدث بعض المشاكل، فهي مهنتنا ويجب أن نقيم حداً لتلك المهاترات، وأنا اقترحت على قرداحي أن تكون فكرة برنامج «المسامح كريم» بين النجوم، فقال نحن نفكر في ذلك مع خلود (خلود أبو حمص، نائب رئيس البرامج والخدمات الإبداعية).

ما نصائحك لهؤلاء الفنانين الذين «ينشرون غسيلهم أمام العالم»؟

أحياناً، لا تستطيعين الهروب من هذا الموضوع، لأن العديد من وسائل الإعلام تدرك المشاكل التي تحدث في الكواليس وتطرحها على قنواتها الإعلامية، فتحدث مشاكل وردود على بعضهم البعض، وفي أحيان كثيرة، يكون الفنان صادقاً مع نفسه يجيب بطريقة يمكن أن تغضب الآخر. نصيحتي هي، مثلما ذكرت، الحدّ من تلك المشاكل عبر وسائل الإعلام.

لاحظنا اهتمامك مؤخراً بالسينما والتلفزيون وابتعادك عن الغناء، لماذا؟

أحضّر حالياً أغنيتين، لكن كلما أقرر التركيز على الغناء والعمل على ألبوم، يعرض عليّ عمل يفرض عليّ الالتزام، فمثلاً مسلسل «سيرة حب» يتألف من 90 حلقة، فلا أستطيع التمثيل والغناء بذات الوقت، هذا ما يبعدني عن الغناء.

إذاً، التمثيل له الأولوية عندك؟

نعم، دائماً له الأولوية عندي. وإذا لاحظت أن العديد من فناني الغناء اقتحموا مجال التمثيل في الآونة الأخيرة.

لماذا تلك الظاهرة، من وجهة نظرك؟

لأن التمثيل، بالفعل، شيء هام جداً ويقرّب إلى الجمهور أكثر، ومهم بالنسبة إليّ بصفة شخصية، خاصة إذا كان لدى الإنسان الموهبة فلمَ لا؟

سر قصّ شعر سيرين

لذلك اقترحت على جورج قرداحي فكرة التمثيل؟ ما القصة التي تحبين تقديمها معه؟

«ضاحكة» هو قال لي سأمثل دور والدك، ولكنني أرى أن كثيراً من النساء يتزوجن برجال أكبر منهنّ سناً، وتكون هناك علاقة حب ومودة، والمقصود أنه إذا أتيحت له الفرصة ألا يحصر نفسه في دور الأب، «مازحة» أخشى إن أعطيتكم الفكرة أن يسرقها كاتب آخر ويقدمها لممثلة أخرى.

لاحظت أنك تنظرين إلى صورتك التي على «الرول أب» كثيراً، ما الموضوع، ما الذي لا يعجبك فيها، (مازحةً) وهل تعرفين الفتاة الجميلة التي يحملها البوستر؟

ضاحكة.. «ماشي حالها» كنت أشاهد قصة شعري وماكياجي.

على سيرة الشعر، لماذا قمت بقصّ شعرك؟

للعديد من الأسباب لا أخفيها عليك. أولاً، لأن شعري كان مرهقاً ويحتاج إلى قصّ، بالإضافة إلى أنني أحب تغيير «اللوك»، فمن الجميل أن أظهر بـ«لوك» جديد ومختلف في كل عمل.

هل تعلمين أن آخر «لوك» ظهرت به سمّي باسمك، «قصّة سيرين»؟

جميل أن تظهري بـ «لوك» جديد ويحبه الناس ويقلدوه ويرتبط باسمك، وأقول لهم «ميرسي» إذا تمثّلوا بقصّة شعري.

أثارت ملابسك في مسلسل «لعبة الموت» ضجة وكانت تتابعها غالبية الفتيات ويقلدنك، فبماذا ستفاجئين جمهورك خلال «سيرة حب»؟

كوني شابة أعمل مديرة مكتب لأكبر رجل أعمال، وهو مجدي، الذي سيقدّم دوره مكسيم خليل، فالملابس ستفرض حالها بهذه الشخصية.

على سيرة مكسيم خليل، قال لي منذ فترة إن من أكثر الممثلات اللواتي ارتاح معهنّ في التمثيل هي أنت، ما ردّك؟

هو صديق مقرّب لي، وقد قال ذلك ربما لأن لدينا الوقت للمكوث سوياً ودراسة الشخصية التي نقدمها ونسأل وننصح بعضنا ونتبادل الآراء. قدمت مع مكسيم فقط عملاً واحداً، وهو «روبي»، ربما أحبنا الجمهور سوياً في هذا العمل، لذلك أحبوا أن يرونا سوياً في أكثر من عمل، وإن شاء الله يكمل هذا النجاح مسلسل «سيرة حب» والفيلم الذي نحضّره سوياً.

وماذا عن «سوء تفاهم» مع شريف سلامة؟

هو فيلم جديد يجمع بيني وبين شريف وأحمد السعدني، لا أستطيع حرق الأحداث الآن، لكن كل ما أستطيع قوله إننا صورنا جزءاً منه في لبنان، وسنصور باقي الأجزاء في مصر، هو كوميدي يبدأ بحالة كئيبة ثم يتحوّل إلى كوميديا.

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