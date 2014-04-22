نجوم حُرموا نعمة الأطفال

يعيش مشاهير العالم حياتهم المليئة بالشهرة والنّجومية والثروة. لكن حياة الكثيرين منهم تنقصها العائلة، خصوصاً الأطفال الذين هم عنصر الحياة الأساسي. فالأطفال دليل استمرارية الحياة، وحاملو الإرث بمختلف خصائصه. ومن المؤكّد أنّ المشاهير برغم كلّ شيء يفتقدون هذه المخلوقات الملائكية في حياتهم المتخمة بكل ما هو ماديّ. فمن هم أبرز مشاهير العالم الذين حُرموا نعمة الأطفال؟



Oprah Winfrey مقدّمة البرامج الأمريكية العالمية حملت عندما كانت تبلغ من العمر 14 عاماً، بعد تعرّضها للاغتصاب، إلا أنّها أجهضت مولودها خوفاً من العار التي كانت ستسبّبه لعائلتها. وربّما كان غياب العائلة في حياتها يدفعها إلى القيام بكلّ هذه الأعمال الخيّرية وتقديم المساعدات للناس وللمشاهير منهم، مثل الممثلة lindsay lohan، حيث قامت Oprah بإنتاج برنامج وثائقي عن الممثلة لدعمها.

George Clooney الممثل الأمريكي الشهير تزوّج مرّة واحدة في حياته، وعاش العديد من العلاقات الغرامية، كان آخرها علاقته بالمحامية اللبنانية أمل علم الدين، إلّا أنّه لم يُرزق أطفالاً. لكن يبدو أنّ الممثل عوّض غيابهم من خلال تربية الحيوانات.

Cameron Diaz: عاشت الممثلة والعارضة الأمريكية العديد من العلاقات العاطفية، مع رجال بارزين، مثل المغنّي Justin Timberlake، ولكنها لم تصبح أُمّاً يوماً.

Jennifer Aniston تزوّجت من الممثل العالمي Brad Pitt لمدة 5 أعوام، كما عاشت علاقات عاطفية، لكنّها لم تُنجب أطفالاً.

Helen Mirren الممثلة الإنجليزية العالمية الحائزة على جائزة أوسكار وجائزة Academy Award عاشت طوال حياتها كزوجة أبّ لولدين، بعد أنّ تزوجت في عام 1997. لكنها لم تصبح يوماً والدة حقيقيّة.

Betty White الممثلة الأمريكية الحاصلة على جائزة غينيس في عام 2013، كونها المرأة الوحيدة التي قدّمت برنامجاً تلفزيونياً لأطول فترة زمنية. تزوجت 3 مرّات في حياتها، لكنها لم تعش شعور الأمومة يوماً.

Jennifer Aniston تزوّجت من الممثل العالمي Brad Pitt لمدة 5 أعوام، كما عاشت علاقات عاطفية، لكنّها لم تُنجب أطفالاً.

Dolly Parton المغنّية والكاتبة الموسيقية الأمريكية تزوّجت لمدة 45 عاماً، ولم ترزق بأطفال، الأمر الذي جعلها تعيش حالاً من الكآبة.

Janet Jackson المغنّية والممثلة الأمريكية تزوّجت مرّات عدّة، ولم ترزق أطفالاً.

Jay Leno: ممثل أمريكي كوميدي متزوج منذ عام 1980. لكنه، إلى الآن، من دون أولاد.

Renée Zellweger: تواعدت الممثلة والعارضة الأمريكية مع العديد من الرجال، مثل المغنّي Jack White، والممثل Jim Carrey، والممثل Bradley Cooper. لكنّها برغم ذلك بقيت من دون أطفال.

Tyra Banks: كان لعارضة الأزياء العالمية العديد من اللقاءات الغرامية مع أهم النجوم، مثل الممثل Will Smith. لكن ذلك لم يجعلها تعيش شعور الأمومة.

Katharine Hepburn: الممثلة الأمريكية الشّهيرة اعتبرت السيّدة الرائدة في هوليوود لأكثر من 60 عاماً، وتوفّيت في عام 2003. تزوجت لمدّة 6 أعوام، فيما واعدت الممثل Spencer Tracy لأعوام عدّة. ولكن هذه العلاقات لم تُثمر أطفالاً.

Kim Cattrall هي الممثلة الإنجليزية الكندية التي عُرفت بدور Samantha Jones في مسلسلها الرومانسي الكوميدي "Sex and the City". بالإضافة إلى العديد من الأدوار التي لعبتها، تزوّجت 3 مرّات، ولم ترزق أطفالاً.

Bo Derek: كانت الممثلة الأمريكية متزوجة من الممثل John Derek. وعندما توفّي، عاشت علاقة غرامية مع الممثل John Corbett، من دون أن تُرزق أطفالاً. وربما كان هذا هو السبب في رغبتها تربّية الخيول.

Mickey Rourke الممثل الأمريكي الحائز على عديد من الجوائز العالمية تزوّج مرتين في حياته، وعاش علاقات عاطفية، وبرغم ذلك بقي بلا أطفال. وبدلاً من ذلك يربّي الكلاب، ويعتبرها كأولاده، حسب قوله، حتى أنّه تراجع يوماً عن الانتحار خوفاً من ترك كلابه وحدها. وهو يعتبر أنّ الكلاب هي من أنقذت حياته.

James Woods الممثل الأمريكي الذي ترشّح لجائزة Golden Globe تزوّج مرتين في حياته، ولم يُرزق أطفالاً.

Ann-Margret الممثلة السويدية الأمريكية الحاصلة على العديد من الجوائز العالمية، لم تكن قادرة على الإنجاب، ولكنها كانت زوجة أب لثلاثة أولاد.

