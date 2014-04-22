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إنهاء نزاع استمر لمدة عام بين عائلتين بسمالوط بالمنيا

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إنهاء نزاع استمر لمدة عام بين عائلتين بسمالوط بالمنيا إنهاء نزاع استمر لمدة عام بين عائلتين بسمالوط بالمنيا

محافظة المنيا

نجحت مساعي كبار العائلات وأعضاء من منظمات المجتمع المدني ورجال الأمن بالمنيا، الثلاثاء، في إنهاء نزاع نشب بين 3 قرى «الصرماني ودلقام وعزبة عبدالله» ببندر «سمالوط» بسبب «خلافات الجيرة والأطفال» منذ أكثر من عام.

عقدت جلسة صلح بين جميع الأطراف داخل سرادق أقيم بقرية «الصرماتي» بحضور محمد جمال، ممثلًا عن حركة «تمرد سمالوط»، والمهندس نمر الشقراني، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وأعضاء بيت العائلة بسمالوط، والشيخ أحمد مندراوي، ممثلًا عن وزارة الأوقاف، وكبار رؤوس العائلات.

تم تحرير عقد تصالح، والتوفيق بين الأطراف المتنازعة، وأقروا جميعًا بالصلح النهائي، وتعهد كل منهم بعدم التعرض للآخر، وتم التوقيع على شرط جزائي قدرة 500 ألف جنيه في حالة تجدد الاشتباكات بين الجانبين.

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