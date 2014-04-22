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“العرابي” ينفى مشاركته الخميس القادم فى افتتاح قناة “الإخوان” بتركيا

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“العرابي” ينفى مشاركته الخميس القادم فى افتتاح قناة “الإخوان” بتركيا “العرابي” ينفى مشاركته الخميس القادم فى افتتاح قناة “الإخوان” بتركيا

نفى السفير محمد العرابي ووزير الخارجية السابق ورئيس حزب المؤتمر، ما تردد اليوم فى بعض وسائل الإعلام ،عن مشاركته في حفل افتتاح قناة الشرق الخميس القادم فى تركيا ،والممولة من جماعة الإخوان المسلمين والتي ستروج لأفكارهم وأن ما يحدث فى انقلاب وليس ثورة والتى ستتخذ من دولة تركيا مقرا لها .
> وأكد وزير الخارجية السابق فى بيان له اليوم، الثلاثاء، أنه سيكون متواجد فى مصر الخميس القادم ، وهذا مخالفا تماما لما يقال عن مشاركته فى افتتاح قناة الشرق التابعة للإخوان المسلمين ،لافتا أن تلك الإشاعات المغرضة تريد أن تنال منه ومن الحزب قبل الانتخابات البرلمانية القادمة.

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