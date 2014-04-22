وزير الداخلية يأمر بتفعيل دور نقاط التفتيش الحدودية والأكمنة على كافة المحاور

أكد اللواء محمد إبراهيم ، وزير الداخلية ،ضرورة تفعيل دور نقاط التفتيش الحدودية ،والأكمنة ،والتمركزات الثابتة والمتحركة ،على كافة المحاور.

> حيث جاء ذلك خلال الجولة المفاجئة التي قام بها اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية ، صباح اليوم الثلاثاء ، إلى محافظة الفيوم؛ لتفقد الحالة الأمنية بها في إطار حرصه على الوقوف ميدانيا على مجريات الحالة الأمنية بكافة المحافظات.

> وقام وزير الداخلية خلال جولته المفاجئة بالمرور على الخدمات الأمنية والمرورية والأكمنة والارتكازات الأمنية، وتفقد القوات بكمين كوم أوشيم الحدودي، مشددا على أن قوة الكمين تقاس بيقظة أفراده وسرعة تعاملهم مع المواقف المفاجئة.

> كما فاجأ قسم شرطة الفيوم، واطلع على مجريات العمل بالقسم وسرعة التفاعل مع شكاوى وبلاغات المواطنين، وشدد على حسن معاملة المواطنين وتكثيف التواجد الأمني ومواجهة كافة صور الخروج على القانون .. ووجه بضرورة التواجد الميداني لكافة المستويات الإشرافية والقيادية مع مرؤسيهم لمتابعة سير الأداء الأمني.

أ ش أ