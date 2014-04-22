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رئيس مجلس الأمة الكويتي يغادر القاهرة

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رئيس مجلس الأمة الكويتي يغادر القاهرة رئيس مجلس الأمة الكويتي يغادر القاهرة

 

رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم

غادر مطار القاهرة الدولي اليوم الثلاثاء رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم بعد زيارة لمصر استغرقت يومين شارك خلالها في الجلسة الرابعة لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الاول للبرلمان العربي بصفته رئيسا لاتحاد البرلمان العربي .

أكد “الغانم” خلال كلمته بالبرلمان على ان البرلمان مرآة لتطلعات الشعوب وتحقيق أحلامها في حياة كريمة ، مطالبا بالتكاتف العربي من أجل حل القضية الفلسطينية لان السلام لن يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي العربية المحتلة وإيقاف الاستيطان وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية .

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