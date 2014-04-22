ضبط أحد عناصر تشكيل عصابي تخصص فى إرتكاب جرائم سرقات السيارات بالاسكندرية

نجحت مباحث الدخيلة فى ضبط أحد عناصر تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب جرائم سرقات السيارات، وبحوزته 3 سيارات مبلغ بسرقتها، عقب مطاردة وتبادل لإطلاق الأعيرة النارية.

> وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة الدخيلة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم .. تلاحظ لهم سير السيارتين رقمى ( ق أ ص 6874 مصر ” ملاكى ” يستقلها شخصين ، ط د س 6763 مصر ” نقل ” ) والمبلغ بسرقتها بقسم شرطة الدخيلة ومينا البصل .

> وحال قيام القوات بإستيقاف السيارتين قام مستقليهما بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات ، فقامت القوات بمبادلتهم إطلاق الأعيرة النارية مما إضطر مستقلى السيارة الملاكى إلى التخلى عنها والفرار هاربين وضبط قائد السيارة النقل ويدعى (محمد . ع . م – سن 20 – عاطل – ومقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية – له معلومات جنائية مسجلة ) .. وبحوزته ( طبنجة تركى عيار 9مم ، و5 طلقات من ذات العيار ، ومبلغ مالى قدره 1200 جنيهاً ) .

> بمواجهة المتهم، إعترف بقيامه بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى إرتكاب جرائم سرقات السيارات بالإكراه بمنطقة غرب الإسكندرية .. بالإشتراك مع المتهمان الهاربان ( تم تحديدهما ، وجارى العمل على ضبطهما) … وقيامهم بسرقة السيارة الملاكى وإستخدامها فى سرقة السيارة النقل المضبوطة ، وسيارة نقل آخرى تحمل رقم ( ط د س 5347 مصر ) والمبلغ بسرقتها بقسم شرطة مينا البصل ( تم ضبطهما بإرشاده ) .

> تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم وما إرتكبه من جرائم ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق… وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين .