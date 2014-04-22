أخبار عاجلة

الأخبار - عرض للأزياء ذات الطابع الإسلامي لمصممي أزياء العالم فى كوالالمبور -
أليجري: نابولي لا يقل عن برشلونة في أي شيء -
فينجر: جماهير أرسنال اعتادت على المشاركة في دوري الأبطال بسهولة -
الإصابة تبعد «فاران» عن مباراتي بايرن ميونيخ وبرشلونة -
ريال مدريد يسعى للتعاقد مع خليفة مارسيلو من أتلتيكو مدريد -
الأخبار - ندوة بمجلس الأعمال المصري الكندي بعنوان "إفريقيا فى قلب مصر" -
الأخبار - آلاف العراقيين فى الموصل يواجهون خطر الموت بسبب المعارك ونقص المواد الأساسية -
الاخبار - أبو الغيط... توصلنا لاتفاق مع الاتحاد الأوروبى لعقد أجتماع عربى أوروبى فى القاهرة -
الأخبار - 14 قتيلا و50 مصاباً فى هجوم على محطة لمترو فى مدينة سان بطرسبرج الروسية -
وزير السياحة يفتتح مؤتمرًا سياحيًا عالميًا بميلانو تعزيزا للسياحة الإيطالية الوافدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

ضبط أحد عناصر تشكيل عصابي تخصص فى إرتكاب جرائم سرقات السيارات بالاسكندرية

Google+ Print
ضبط أحد عناصر تشكيل عصابي تخصص فى إرتكاب جرائم سرقات السيارات بالاسكندرية ضبط أحد عناصر تشكيل عصابي تخصص فى إرتكاب جرائم سرقات السيارات بالاسكندرية

نجحت مباحث الدخيلة فى ضبط أحد عناصر تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب جرائم سرقات السيارات، وبحوزته 3 سيارات مبلغ بسرقتها، عقب مطاردة وتبادل لإطلاق الأعيرة النارية.
> وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة الدخيلة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم .. تلاحظ لهم سير السيارتين رقمى ( ق أ ص 6874 ” ملاكى ” يستقلها شخصين ، ط د س 6763 مصر ” نقل ” ) والمبلغ بسرقتها بقسم شرطة الدخيلة ومينا البصل .
> وحال قيام القوات بإستيقاف السيارتين قام مستقليهما بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات ، فقامت القوات بمبادلتهم إطلاق الأعيرة النارية مما إضطر مستقلى السيارة الملاكى إلى التخلى عنها والفرار هاربين وضبط قائد السيارة النقل ويدعى (محمد . ع . م – سن 20 – عاطل – ومقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية – له معلومات جنائية مسجلة ) .. وبحوزته ( طبنجة تركى عيار 9مم ، و5 طلقات من ذات العيار ، ومبلغ مالى قدره 1200 جنيهاً ) .
> بمواجهة المتهم، إعترف بقيامه بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى إرتكاب جرائم سرقات السيارات بالإكراه بمنطقة غرب الإسكندرية .. بالإشتراك مع المتهمان الهاربان ( تم تحديدهما ، وجارى العمل على ضبطهما) … وقيامهم بسرقة السيارة الملاكى وإستخدامها فى سرقة السيارة النقل المضبوطة ، وسيارة نقل آخرى تحمل رقم ( ط د س 5347 مصر ) والمبلغ بسرقتها بقسم شرطة مينا البصل ( تم ضبطهما بإرشاده ) .
> تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم وما إرتكبه من جرائم ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق… وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين .

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
لمرافعة الدفاع.. تأجيل محاكمة 19 متهمًا بقضية "تنظيم أجناد مصر" لـ 3 مايو

لمرافعة الدفاع.. تأجيل محاكمة 19 متهمًا بقضية "تنظيم أجناد مصر" لـ 3 مايو

بروتوكول تعاون بين معهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط والنقابة العامة للمحامين

بروتوكول تعاون بين معهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط والنقابة العامة للمحامين

الأخبار - ندوة بمجلس الأعمال المصري الكندي بعنوان "إفريقيا فى قلب مصر"

الأخبار - ندوة بمجلس الأعمال المصري الكندي بعنوان "إفريقيا فى قلب مصر"

الأخبار - مصر ... تحقيق المصالح المتبادلة والندية مبادئ أساسية للعلاقات الخارجية

الأخبار - مصر ... تحقيق المصالح المتبادلة والندية مبادئ أساسية للعلاقات الخارجية