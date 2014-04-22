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اغتيال نائب صومالي في انفجار بمقديشو

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اغتيال نائب صومالي في انفجار بمقديشو اغتيال نائب صومالي في انفجار بمقديشو

ارشيفية

قتل نائب صومالي بالرصاص اليوم الثلاثاء في مقديشو، حسب ما أعلنت الشرطة، غداة إغتيال نائب أول في العاصمة الصومالية في انفجار.

وقتل عبدي عزيز إسحاق مرسال قرب منزله برصاص مسلحين لاذا بالفرار، وقال شرطي لـ”فرانس برس”: “لا نملك تفاصيل لكن بوسعي أن أؤكد لكم مقتل النائب”.

ولم تعلن أي جهة في الوقت الحاضر مسؤوليتها عن الاغتيال كما ذكرت “سكاي نيوز عربية” .

والاثنين قتل نائب وأصيب آخر بجروح في تفجير قنبلة زرعت في سيارتهما تبنته حركة الشباب المرتبطة بالقاعدة، التي هددت بإغتيال نواب المدعومة دوليا.

وصرح المتحدث باسم الشباب عبد العزيز أبو مصعب لـ”فرانس برس” :”جميعهم أهداف للمجاهدين وسيقتلون الواحد تلو الآخر”.

وفر المسلحون بعد العملية، الثلاثاء، حسب شهود و الشرطة.

وأفاد الشاهد نور شيخ علي: “شاهدت شابين يفران بعد عدد من الطلقات، أحدهما كان يحمل مسدسا والآخر لحقه”.

وتأتي هذه الهجمات فيما تعقد الحكومة اليوم الثالث والأخير من مؤتمر حول الأمن لمواجهة هجمات الشباب المتواصلة.

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