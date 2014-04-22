سينمائي أمريكي يعرض فيلمه على الإنترنت مقابل خمسة دولارات

أطلق الأميركي جوس ويدون أحدث أفلامه (‭In Your Eyes‬ ) أو “في عينيك” على الإنترنت بعد عرضه الأول مباشرة في مهرجان تريبيكا السينمائي، الأحد، لينضم بذلك إلي صفوف صناع الأفلام الذين خاضوا تجربة التوزيع الرقمي المباشر إلي المستهلكين .

وجاء بموقع سكاي نيوز أن ويدون صور رسالة مفاجئة إلى جمهوره، قال فيها إنه يشعر بإحباط لعدم قدرته على التواجد في نيويورك لحضور العرض الأول لـ”قصة الحب الجنونية” التي كتبها، وقام باخراج الفيلم براين هيل.

وقال ويدون إن الفيلم متاح في أنحاء العالم، وعلى الإنترنت مقابل رسم قدره 5 دولارات.

وأضاف قائلا “الأمر مثير بالنسبة لنا لأنه يعني أننا نستكشف شكلا جديدا للتوزيع .. ونحصل على خمسة دولارات”.

ويدور (‭In Your Eyes‬) حول ربة منزل من الساحل الشرقي الأميركي تدعى ريبيكا، تجسد دورها الممثلة زوي كازان تجمعها قصة حب غريبة بمجرم سابق يعيش في نيو مكسيكو، يجسد دوره الممثل مايكل ستال-ديفيد.

والفيلم متاح على موقع (‭inyoureyesmovie.com‬)، وموقع “فيميو” لتشارك التسجيلات المصورة، و مقره الولايات المتحدة.

وهذا ثاني فيلم روائي تقدمه شركة “بيلوثير بيكتشرز”، التي أسسها ويدون والمنتج كاي كول لإنتاج الأفلام منخفضة التكلفة إلى المشاهدين مباشرة.

وقدمت الشركة في 2012 فيلم (‭Much Ado About Nothing‬) المأخوذ عن مسرحية كوميدية للشاعر الإنجليزي وليام شكسبير.