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من الأجمل بفستان Safiyaa ... كيت وينسلت أم جينيفر لوبيز؟

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من الأجمل بفستان Safiyaa ... كيت وينسلت أم جينيفر لوبيز؟ من الأجمل بفستان Safiyaa ... كيت وينسلت أم جينيفر لوبيز؟

تتمتع كل واحدة من النجمتين Kate Winslet وJ Lo بستايل مختلف تماماً عن الأخرى، لذلك كان من المفاجئ بالنسبة لنا أن تختار النجمتان نفس التصميم من "Safiyaa".

اختارت الممثلة Kate Winslet فستاناً أحمراً بقصات جميلة على الأكتاف في حفل إطلاق فيلمها الجديد، وتركت شعرها الأشقر مفتوحاً بطريقة جميلة لتحصل على لوك كلاسيكي ناعم، أما المغنية الشهيرة  Jennifer Lopez فقد وقع اختيارها على فستان قصير مطابق لفستان زميلتها Winslet مع اختلاف اللون، حيث قررت J Lo أن ترتديه بلون باستيل ناعم مع تسريح شعرها بطريقة الضفيرة الجانبية لتحصل على لوك عصري وأنيق.

شاهدي معنا كيف ارتدت النجمتان نفس الفستان في ستايلين مختلفين، وأخبرينا أيهما الأجمل برأيك؟؟

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سيدتي