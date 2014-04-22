نوعان من الأقراط جذبا الأنظار في إطلالات النجمات هذا الموسم

في كل مرة تطل نجمات هوليوود على السجادة الحمراء يجذبن الأنظار بأجمل الإطلالات، وبحرصهن على إضافة المجوهرات البراقة ليكتمل سحر الإطلالة، وقد لاحظنا في الفترة الأخيرة اتجاه النجمات إلى الأقراط المميزة أكثر من أي وقت مضى، كما لاحظنا تكرار ظهور نوعين من الأقراط البراقة بالتحديد في إطلالات النجمات على السجادة الحمراء، نعرضهما لك في ما يلي، فلا تتردي في إضافتهما لإطلالتك الأنيقة:

· الأحجار الملونة

تتعدد ألوان الأحجار الكريمة بين العقيق الأحمر، والزمرد الأخضر، والفيروز الأزرق، بالإضافة إلى الألماس الأصفر، وقد شاهدنا العديد من الأقراط الثمينة المزينة بأحجار كريمة رائعة في العديد من الإطلالات، مثل: Cate Blanchett في حفل الأوسكار بأقراط ساحرة من "Chopard" زينت بالذهب الأبيض وحجر "الأوبال" المميز، وإطلالة Amy Adams في نفس الحفل بأقراط متدلية بأحجار مميزة من "Tiffany & Co".

· Ear Cuff

يتميز هذا النوع من الأقراط بتصميم مميز يمتد للجزء العلوي من الأذن ليضفي على إطلالتك طابعاً عصرياً وأنيقاً، وقد شاهدناه في العديد من الإطلالات المميزة، منها: Sandra Bullock في حفل الأوسكار، و Jennifer Lawrence في جولة الترويج لفيلمها الجديد هذا العام، بالإضافة للإطلالة الساحرة التي ظهرت بها Amber Heard في حفل "Golden Globes" هذا العام.

ننصحك بأن تختاري هذه التصاميم المميزة لسهراتك، وتجعليها مركز إطلالتك بالقليل من باقي قطع المجوهرات البراقة في الإطلالة , شاهدي الصور، واختاري منها ما يناسبك.

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