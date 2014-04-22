البيت الأبيض يردّ على ترحيل جاستن بيبر

ردّ البيت الأبيض بشكل رسمي على العريضة التي رفعها العديد من الأمريكيين الذين طالبوا بترحيل المغنّي الكندي Justin Bieber من الولايات المتّحدة الأمريكية، والتي وقّعها 273,968 شخصاً، في كانون الثاني/ يناير الماضي.

وجاء الرّد الرسمي للبيت الأبيض عبر موقعه، حيث اعتذر عن عدم التّعليق على العريضة، معتبراً أنّ قضية التّرحيل هي شأن الجّهات القضائية التي لاتزال تنظر في القضايا المتورّط بها نجم البوب الكندي. وبدلاً من عرض المشاكل القانونية المتعلقة بـBieber، ناقش البيت الأبيض في بيانه أموراً تتعلق بتغيير نظام الهجرة في الولايات المتحدة الأمريكية.

أما Bieber، من ناحيته، فقد وعد جمهوره، عبر موقع تويتر، بأنّه سيتغيّر، مضيفاً أنّه قد تعلّم كثيراً من أخطاء الماضي.

وفي سياق منفصل، كشفت السّيدة الأمريكية الأولى Michelle Obama التي شاركت في مسلسل كوميدي خلال مقابلة إذاعية أجرتها في شباط/ فبراير الماضي، عن طريقتها في التّصرف لو كان Bieber أحد أبنائها، وقالت: "لو كان ابني لكنت اقتربت منه أكثر، ولقمت باتّخاذ بعض التدابير معه، من دون أن أكتفي بإعطائه النّصائح فقط"، وأضافت: "سأكون موجودة دائماً في حياته، وحاضرة لسماع ما يريد أنّ يقول، حتى أعلم ما الذي يدور في رأسه؟ ومن هم الأشخاص الموجودون في حياته؟"