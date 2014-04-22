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أحد أفراد طاقم العبارة الكورية الغارقة: حاولنا إنزال زوارق النجاة ولم ننجح

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قال أحد أفراد طاقم العبارة الكورية الجنوبية التي غرقت الأربعاء الماضي إن زملاءه حاولوا إنزال زوارق النجاة إلا أنهم لم ينجحوا في ذلك بسبب جنوح السفينة.

وقالت تقارير إخبارية إنه ضابط ثاني السفينة إلا انها لم تفصح عن إسمه وهو أحد 4 من أفراد الطاقم ألقي القبض عليهم ووجهت اليهم تهمة الإهمال. وأثناء استجواب المدعين للأربعة بدا عليهم الندم.

وغرقت السفينة أثناء رحلة بحرية عادية إلى الجنوب من ميناء إنشيون إلى جزيرة جيجو لتمضية العطلات. ومن بين 476 شخصا على ظهر السفينة هم الركاب وأفراد الطاقم كان في الرحلة 339 من طلبة ومعلمي مدرسة ثانوية.

ولم يتم انقاذ سوى 174 شخصا ويفترض أن بقية الاشخاص قد غرقوا ويتجاوز الرقم الرسمي للقتلى المؤكدين حتى الآن 100 شخص.

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