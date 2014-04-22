تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم ،من ضبط طنين و650 كيلوجراما من الأسماك المملحة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي ،بأحد مصانع تصنيع أسماك الرنجة المملحة بدائرة مركز شرطة طامية.
> وكانت معلومات قد وردت إلى ضباط إدارة مباحث التموين بالمديرية أكدتها التحريات السرية، مفاداها قيام أحد أصحاب المصانع بتصنيع أسماك الرنجة المملحة باستخدام أنواع من الأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
> وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة، تم مداهمة المصنع وضبط طنين و650 كيلوجراما من الأسماك المملحة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي قبل بيعها بدائرة مركز شرطة طامية بمناسبة شم النسيم ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
> أ ش أ
ضبط طنين و650 كجم من الأسماك المملحة الفاسدة قبل ترويجها بالفيوم خلال شم النسيم
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم ،من ضبط طنين و650 كيلوجراما من الأسماك المملحة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي ،بأحد مصانع تصنيع أسماك الرنجة المملحة بدائرة مركز شرطة طامية.