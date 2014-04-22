خارجية روسيا: «بوجدانوف» بحث مع سفير سوريا بموسكو الوضع في دمشق

ذكر بيان للخارجية الروسية، الثلاثاء، أن المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط ونائب وزير الخارجية، ميخائيل بوجدانوف، التقى السفير السوري في موسكو، رياض حداد، وناقش معه المسائل المتعلقة بالتسوية السياسية في سوريا.

وأشار البيان إلى أن اللقاء جرى، الاثنين، وأن «بوجدانوف» و«حداد» ناقشا مختلف اتجاهات التسوية السياسية في سوريا، وكذلك الوضع في المنطقة بشكل عام، إلى جانب العلاقات الثنائية بين روسيا وسوريا.

وأضاف أن الخارجية الروسية أكدت أن موسكو تدعو إلى استئناف المفاوضات الشاملة بين السوريين بمشاركة كل القوى السياسية في المجتمع السوري من أجل نشر السلم على أساس ضمان الحقوق المتساوية لكل المجموعات القومية والدينية في سوريا.

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أعلن في وقت سابق أن روسيا ملتزمة بالتسوية السلمية وفق القرارات التي صدرت عن مجلس الأمن الدولي، والتي أقرت المطالبة بوقف دعم الإرهابيينن وطالبت الدول المجاورة بعدم السماح بأي أعمال تتضمن استفزازات فيما يخص عملية نزع السلاح الكيماوي في سوريا.