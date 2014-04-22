بالصور: تعرفي معنا على ستايل الممثلة بثينة الرئيسي

لمع اسم الممثلة العمانية الجميلة بثينة الرئيسي في السنوات الأخيرة بظهورها في عدد كبير من الأعمال الفنية في الخليج، كما تميزت الممثلة الشابة بحس رائع فيما يخص الموضة والأزياء، وهذا ما يظهر في صورها المميزة التي شاركت بها معجبيها عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

عرفت بثينة الرئيسي بستايلها البسيط، حيث تنجح دوماً في الظهور بإطلالات أنيقة وجذابة على الرغم من بساطتها، وقد لفتنا اهتمامها الكبير في التنويع بين الألوان والطبعات المختلفة، فعلى الرغم من كثرة الصور والإطلالات إلا أننا نشاهدها بلوك متجدد في كل مرة، ولكن عامل الأنوثة والبساطة هو الجامع المشترك في إطلالاتها.

كما يظهر في الصور عشق الممثلة بثينة الرئيسي للحقائب، تحديداً فيما يخص الإكسسوارات، إذ تظهر في كل صورة بحقيبة جميلة بلون منعش كحقيبة "Dior" الزرقاء، وحقيبة "Celine" ذات اللون الأحمر الجذاب، وغيرها من الحقائب الجميلة التي رافقتها في عدة إطلالات.

شاهدي معنا إطلالات الممثلة الشابة بثينة الرئيسي، وأخبرينا برأيك.