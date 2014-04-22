ملابسك تتلوّن بألوان الصيف المنعشة

كلنا ننتظر قدوم فصل الصيف حتى نتخلّص من الألوان الداكنة والقاتمة والأقمشة السميكة التي مللناها في فصل الشتاء الطويل، ولنملأ خزائننا بألوان جذابة وقويّة، فتصبح إطلالاتنا منعشة وحيويّة. وصيف 2014 كما منصات عرض الأزياء حافلة بهذه الألوان الرائعة.

رأينا منصات عروض الأزياء هذا الموسم تتلوّن بألوان قوية ومنعشة تنوّعت ما بين الأخضر، والفوشيا، والأزرق واللونين القويين: البرتقالي والأصفر، محوّلة أسابيع الموضة إلى مهرجانات صيفيّة صاخبة. وقد رأيناها لدى كلّ من John Galliano، Alberta Ferretti، Chanel، Dior وكثر غيرهم... حيث تنوّعت لديهم التصميمات والقصّات ما بين الفساتين والتيورات والبنطلونات والتنانير، وكلها بألوان قويّة وصاخبة، حتى فساتين السهرة كان لها نصيبها من هذه الألون.

ورأينا أيضاً دمجاً لعدّة ألوان قويّة مع بعضها البعض، مثل ما فعل Osman وAigner وMary Katrantzou التي لم تكتفِ بدمج الألوان، وإنما الطبعات أيضاً.

نصائح لارتداء هذه الصيحة:

بإمكانك اعتماد لون واحد قويّ لإطلالة كاملة. فهذا الستايل رائج جداً في هذا الموسم، كما بإمكانك أن تدمجي معه أكثر من لون قويّ، أو أن تختاري ألواناً أكثر هدوءاً لجعل الإطلالة أكثر كلاسيكيّة.

كما أنّ الاكسسوارت الذهبية والفضية تناسبها كثيراً. لكن حاولي ألا تُكثري منها، وإلا أصبحت الإطلالة فوضوية.

إن كنت ذات جسم ممتلئ، فلا تختاري الألوان القوية للأماكن الممتلئة. على سبيل المثال: إن كان لديك وركاً كبيراً، فاختاري تنّورة سوداء لتخفي حجمه، مع قميص بلون قويّ.

اختاري من هذه الصيحة القطع التي تلائمك وتلائم أسلوبك وجسدك، وتمتّعي بصيفٍ ملوّنٍ ومنعشٍ.

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