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رُغم قرار التحالف الدولي بالانسحاب من أفغانستان “واشنطن” تدرس إبقاء أقل 10 آلاف جندي

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رُغم قرار التحالف الدولي بالانسحاب من أفغانستان “واشنطن” تدرس إبقاء أقل 10 آلاف جندي رُغم قرار التحالف الدولي بالانسحاب من أفغانستان “واشنطن” تدرس إبقاء أقل 10 آلاف جندي

ارشيفية

صرّح مسؤولون مطلعون في الإدارة الأمريكية بأن عدد الجنود الامريكيين في أفغانستان قد يخفّض إلى مستويات تقل كثيرا عن10 آلاف وهو الحد الأدنى، الذي يطالب به الجيش الأمريكي لتدريب القوات الأفغانية مع اقتراب انسحاب قوات التحالف الدولي من هذا البلد.

وقال المسؤولون أمس الاثنين 21 أبريل، إن قرار دراسة إبقاء قوة صغيرة، ربما يقل قوامها عن 5 آلاف جندي أمريكي، يعكس قناعة لدى مسؤولي البيت الأبيض بأن قوات الأمن الأفغانية تطورت قدراتها بما يكفي لمواجهة حركة “طالبان”.

وأضافوا بحسب ما افادت  ”روسيا اليوم” أن القوة الأمريكية الصغيرة التي ستبقى في أفغانستان قد تركز على مكافحة الإرهاب وعمليات التدريب. وتدرس إدارة أوباما منذ أشهر خيارات لبقاء محتمل لقوة أمريكية في أفغانستان.

يذكر في هذا السياق أن حوالي 33 ألف جندي أمريكي حاليا في أفغانستان وكانوا 100 ألف في عام 2011 عندما وصل عدد الجنود إلى ذروته.

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أونا