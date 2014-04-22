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بالصور.. "جرين هيلز" يكرم "اليوم السابع" وشيريهان أبو الحسن و"الغندور"

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أقيمت حفلة شم النسيم بنادى جرين هيلز بالشروق بحضور العديد من نجوم الفن والمجتمع والرياضة، منهم الكابتن عبد الحليم على والكابتن عبد الستار صبرى والإعلامى خالد الغندور.

وكرم نادى جرين هيلز الرياضى، الإعلامية شيريهان أبو الحسن، مقدمة برنامج "ست الحسن"، على فضائية "أون تى فى"، برئاسة محمد حامد رئيس النادى، مساء أمس الاثنين بمقر النادى بالشروق، تقديرًا لمجهوداتها فى الآونة الأخيرة، ودورها البارز فى قضية المرأة فى ، من خلال برنامجها.

كما كرم نادى جرين هيلز، مؤسسة "اليوم السابع" على مجهوداتها الصحفية المتميزة، والتغطية الواسعة والشاملة للأحداث الجارية فى الشارع المصرى، على كل الأصعدة والمستويات، بمناسبة احتفالات شم النسيم.

وسلم رئيس النادى، الجائزة، لشادى أبو الحسن، رئيس موقع "7" قناة "اليوم السابع" المصوّرة، بالإنابة عن الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس تحرير جريدة اليوم السابع.

من جانبه قدم شادى أبو الحسن، الشكر لرئيس النادى والحضور، متمنيًا التوفيق والسعادة لإدارة النادى فى المرحلة المقبلة.

ووجه محمد حامد رئيس النادى، الشكر والتقدير للأستاذ خالد صلاح رئيس التحرير، على مجهوداته الذاتية فى تنمية النادى، من خلال التغطية الصحفية والإعلامية.

وأحيا الحفل العديد من نجوم الفن، منهم المطرب رامى جمال والمطربة بوسى والفريق الشعبى 8% و"شوارعنا باند"، من تنظيم منظم الحفلات وليد منصور.

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لحظة وصول الإعلامية شيريهان أبو الحسن

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بوسى تشعل حفل الربيع

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بوسى وصورة مع الجمهور

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فريق 8% يغنى عبده موتة

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شحتة كاريكا يشعل الحفل

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رقص فريق 8% يشعل الحفل

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أوكا وأورتيجا مع جمهور الحفل

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عبد الحليم على وعبد الستار صبرى

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لحظة وصول الكابتن خالد الغندور

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أثناء كلمة خالد الغندور لجمهور الحفل

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كلمة الإعلامية شيريهان أبو الحسن لجمهور الحفل

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تكريم الإعلامية شيريهان أبو الحسن

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تكريم جريدة "اليوم السابع" ويتسلمها شادى أبو الحسن

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وصول رامى جمال ومدير أعماله حمدى بدر

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لحظة صعود رامى جمال على مسرح الحفل

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> رامى جمال يغنى سهرنالك عيونى

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مصر 365

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