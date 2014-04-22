أخبار عاجلة

الأخبار - عرض للأزياء ذات الطابع الإسلامي لمصممي أزياء العالم فى كوالالمبور -
أليجري: نابولي لا يقل عن برشلونة في أي شيء -
فينجر: جماهير أرسنال اعتادت على المشاركة في دوري الأبطال بسهولة -
الإصابة تبعد «فاران» عن مباراتي بايرن ميونيخ وبرشلونة -
ريال مدريد يسعى للتعاقد مع خليفة مارسيلو من أتلتيكو مدريد -
الأخبار - ندوة بمجلس الأعمال المصري الكندي بعنوان "إفريقيا فى قلب مصر" -
الأخبار - آلاف العراقيين فى الموصل يواجهون خطر الموت بسبب المعارك ونقص المواد الأساسية -
الاخبار - أبو الغيط... توصلنا لاتفاق مع الاتحاد الأوروبى لعقد أجتماع عربى أوروبى فى القاهرة -
الأخبار - 14 قتيلا و50 مصاباً فى هجوم على محطة لمترو فى مدينة سان بطرسبرج الروسية -
وزير السياحة يفتتح مؤتمرًا سياحيًا عالميًا بميلانو تعزيزا للسياحة الإيطالية الوافدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

مقتل سائق داخل مركز شباب ببنى سويف على يد عاطل ‎

Google+ Print
مقتل سائق داخل مركز شباب ببنى سويف على يد عاطل ‎ مقتل سائق داخل مركز شباب ببنى سويف على يد عاطل ‎

جثة فتاة ملقاة بالأقصر

لقي سائق مصرعه على يد عاطل طعنه بمطواه بسبب خلافات علي لعب الكرة داخل مركز شباب صلاح سالم بسبب مباراة كرة قدم .

كان اللواء إبراهيم هديب مدير أمن بني سويف تلقي إخطاراً من المقدم مصطفى منتصر رئيس مباحث قسم بنى سويف بمقتل أيمن بكري 26عاماً سائق داخل مركز صلاح سالم اثناء لعب كرة قدم .

تبين من تحريات اللواء زكريا ابوزينة مدير المباحث الجنائية أنه أثناء لعب كرة القدم داخل مركز شباب صلاح سالم بين فريقين بينهما المجني عليه ”  حاول أحمد محمد 22سنة عاطل النزول الى الملعب ليعلب بديلا عن القتيل فوقعت مشاجرة بينهما اخرج القاتل مطواه وطعنه فى بطنه مما ادى الى مصرعه داخل الملعب والقى القبض عليه وتحرر محضرا بالواقع ” .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا