مقتل سائق داخل مركز شباب ببنى سويف على يد عاطل ‎

لقي سائق مصرعه على يد عاطل طعنه بمطواه بسبب خلافات علي لعب الكرة داخل مركز شباب صلاح سالم بسبب مباراة كرة قدم .

كان اللواء إبراهيم هديب مدير أمن بني سويف تلقي إخطاراً من المقدم مصطفى منتصر رئيس مباحث قسم بنى سويف بمقتل أيمن بكري 26عاماً سائق داخل مركز صلاح سالم اثناء لعب كرة قدم .

تبين من تحريات اللواء زكريا ابوزينة مدير المباحث الجنائية أنه أثناء لعب كرة القدم داخل مركز شباب صلاح سالم بين فريقين بينهما المجني عليه ” حاول أحمد محمد 22سنة عاطل النزول الى الملعب ليعلب بديلا عن القتيل فوقعت مشاجرة بينهما اخرج القاتل مطواه وطعنه فى بطنه مما ادى الى مصرعه داخل الملعب والقى القبض عليه وتحرر محضرا بالواقع ” .