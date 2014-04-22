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الشمراني يدشن أسبوع الإرشاد المهني بتعليم الطائف

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الشمراني يدشن أسبوع الإرشاد المهني بتعليم الطائف الشمراني يدشن أسبوع الإرشاد المهني بتعليم الطائف

    أكد مدير تعليم الطائف الدكتور محمد الشمراني أن كل طالب لديه قدرات يجب أن تستثمر من أجل الوطن، وهناك كثير من النماذج الرائعة التي انطلقت من عدد من المهن المتنوعة والمختلفة، وقال خلال افتتاحه أسبوع الإرشاد المهني والتعليمي إننا نعيش فترة رفاهية عالية تحتم علينا العمل من أجل الوطن، وأبدى الدكتور الشمراني سعادته بما شاهده في المعرض من أعمال حيث أنه طوال العام يقدم برنامجاً توعوياً عن المهنة.

وكان الدكتور الشمراني قد افتتح أسبوع الإرشاد المهني والتعليمي الذي نظمه إدارة الإرشاد والتوجيه الطلابي، وذلك بحضور المساعد لشؤون تعليم البنين عبدالرحمن الصخيري، وعدد من مديري مكاتب التربية والتعليم، ومديري المدارس، وممثل شركة الاتصالات ، والكلية التقنية، والمعهد الثانوي الصناعي، والإدارات الأخرى، وذلك على مسرح النشاط الطلابي بالفيصلية.

وبدئ الاحتفال بالقرآن الكريم ثم كلمة مدير إدارة التوجيه والإرشاد الدكتور سالم الشهري، التي أشار فيها إلى أن البرنامج جاء باهتمام ورعاية من وزارة التربية والتعليم، ويهدف إلى تنمية قدرات الطلاب، بعد ذلك ألقيت قصيدة شعرية ألقاها الطالب سيف السواط، من ثانوية الحرمين، ثم قدم مجموعة من طلاب التربية الخاصة بثانوية الفيصل "برنامج الأمل" وكذلك نشيد طلابي.

وفي ختام الحفل تم تكريم الجهات المشاركة في المعرض.

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