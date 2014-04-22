شراكة بين جامعة الملك سعود و«كلية لندن»

وقعت إدارة جامعة الملك سعود عقد شراكة أبحاث علمية بين كلية لندن الجامعية (University College of London) ممثلة بالبرفسيور "روبرت ويست" -رئيس مركز أبحاث السرطان البريطاني ووحدة الأبحاث السلوكية-، فيما مثل الجامعة "د.أسامة عبدالحليم سمرقندي" -رئيس قسم العلوم الأساسية بكلية الأمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الطبية -، وقد تضمنت الاتفاقية التدريب الصيفي في معامل ومختبرات مركز أبحاث السرطان البريطاني ووحدة الأبحاث السلوكية بكلية لندن الجامعية، حول تأثير تطبيقات الهواتف الذكية على الأبحاث السلوكية على المدخنين على مستوى المملكة والشرق الأوسط، في العينة الاستقطاعية للبحوث، ونشر نتائج البحوث العلمية، إضافةً إلى إنتاج محتويات رقمية علمية، وترجمة كتاب، وكان ذلك جزءا من رعاية الجامعة لأعضاء هيئة التدريس والباحثين ودعما لأبحاثهم، من خلال وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي. وشدد "أ.د.خالد بن علي فودة" -عميد كلية الأمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الطبية الطارئة- على أهمية هذه الشركة على المستوى المحلي والعالمي في البيئة البحثية والأكاديمية، مبيّناً أنّ النتائج المرتقبة للدراسات سيكون لها أثر إيجابي في سير الأبحاث العلمية والسلوكية عن طريق استخدام التقنيات الحديثة كأداة لنشر الوعي الصحي. وحضر الاجتماع فريق البحث العلمي بالجامعة، وقدم "د.أسامة عبدالحليم سمرقندي" شكره على ماتوليه إدارة الجامعة في دعم البحث العلمي ممثلة في عمادة البحث العلمي بجامعة الملك سعود.