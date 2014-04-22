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تكليف 65 معلماً في الحملات الصيفية

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تكليف 65 معلماً في الحملات الصيفية تكليف 65 معلماً في الحملات الصيفية

    أوضح مدير عام تعليم الكبار في وزارة التربية والتعليم الأستاذ ناصر بن عبدالله الحقبان أنه صدر قرار وكيل وزارة التربية والتعليم لتعليم البنين الدكتور عبدالرحمن بن محمد البراك باعتماد تكليف الهيئة الإشرافية والمكلفين في الحملات الصيفية للتوعية ومحو الأمية للعام الدراسي 1434-1435ه والبالغ عددهم 65 معلما من مختلف الإدارات التعليمية.

وأضاف الأستاذ الحقباني أن الوزارة ستنفذ هذا العام 5 حملات للتوعية ومحو الأمية وتشمل كل من تبوك وعسير والباحة وجازان والقنفذة وصبيا، مؤكدا أهمية التزام المعلمين المكلفين بالمهام التي كلفوا بها ومباشرة أعمالهم في الأوقات التي حددتها الوزارة بالتنسيق مع إدارات التربية والتعليم في المناطق والمحافظات التي ستنفذ بها حملات صيف ها العام.

الجدير بالذكر أن الحملات الصيفية للتوعية ومحو الأمية التي تنفذها وزارة التربية والتعليم تحظى بالاهتمام الكامل من أصحاب السمو أمراء المناطق حيث صدرت توجيهاتهم بتقديم الدعم اللازم لإنجاحها وتحقيق أهدافها التعليمية والاجتماعية، وحث المستفيدين على الالتحاق بها والإفادة من الخدمات التي تقدمها.

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