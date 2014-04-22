«الاعتماد الأكاديمي» في المؤتمر الدولي الخامس للتعليم العالي

شاركت الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي في المعرض والمؤتمر الدولي الخامس للتعليم العالي والذي نظمته وزارة التعليم العالي في الفترة 15-18 جمادى الآخرة 1435ه الموافق 15-18 أبريل 2014م بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض برعاية كريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز –حفظه الله–، وبمشاركة من مؤسسات التعليم العالي السعودية والعالمية.

وبيّن أمين عام الهيئة الدكتور عبدالله المسلّم أن مشاركة الهيئة لهذا العام تركزت على التعريف بمفاهيم ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي، والتعريف بالمؤسسات التي حصلت على الاعتماد الأكاديمي من الهيئة، نظراً لما تلمسه الهيئة من تطلعات الأكاديميين والمهتمين بالتعليم العالي في مؤسسات التعليم العالي الوطنية في هذا الشأن.

وأوضح المسلم أن جناح الهيئة حظي بزيارة وزير التعليم العالي وعدد من أصحاب المعالي من مديري الجامعات وأعضاء هيئة التدريس.

مؤكداً أن الهيئة تحرص على التواجد في جميع المحافل التي تدعم ضمان الجودة في التعليم العالي بشكل عام والاعتماد الأكاديمي بشكل خاص والتي تسهم في نشر رسالتها وتعميم مفهوم الجودة على مؤسسات التعليم ما فوق الثانوي.

ورفع المسلّم شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله– على اهتمامه ورعايته الدائمة لمسيرة التعليم في المملكة، وقدم شكره لوزير التعليم العالي رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور خالد العنقري على جهوده لخدمة التعليم العالي والمؤسسات التعليمية بالمملكة.