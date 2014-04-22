الزمالك يتسلح بعودة ' الثلاثي ' لإسقاط بتروجيت

يخوض الزمالك يوم الثلاثاء في الجولة الـ18 من الدوري الممتاز، اختبارا صعبا أمام بتروجيت متصدر المجموعة الثانية.

الفوز هو هدف الزمالك للحفاظ على وصافة المجموعة الثانية – 25 نقطة – وتقليص فارق الخمس نقاط مع بتروجيت المتصدر.

ووصف ميدو المباراة بأنها "المحطة الأصعب في مشوار الفريق نحو قمة المجموعة، والفوز بها بمثابة الحصول على ست نقاط دفعة واحدة لتضييق الفارق مع بتروجيت."

وتأتي عودة الثلاثي محمد إبراهيم وياسر إبراهيم وأحمد توفيق، لتشكل بدون شك إضافة قوية للفارس الأبيض خلال مواجهته لفريق مختار مختار.

وعلى الجانب الأخر، أكد مختار مختار المدير الفني لبتروجيت أن مواجهة الزمالك حاسمه في تأكيد صدارته للمجموعة والصعود للدورة الرباعية.

يُذكر أن المباراة ستقام على ملعب استاد السويس في الثالثة والنصف عصرا.