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وزيرا دفاع إثيوبيا وجيبوتي يجريان تقييما لأنشطة الدفاع المشتركة

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ذكرت وزارة الشؤون الخارجية الإثيوبية أن وزير الدفاع الاثيوبي سيراج فيجيسا أجرى محادثات مع وزير دفاع جيبوتى حسن دارار تم خلالهاتقييم التعاون بين البلدين خلال فترة الشهور الستة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان أصدرته فيما يتعلق بهذا الشأن أن «التعاون بين البلدين يستند إلى اتفاقية تم التوقيع عليها خلال العام الماضي تغطى تبادل المعلومات العسكرية والتدريب العسكرى والأنشطة المشتركة لمراقبة الارهابيين والمهربين».

وجاء في البيان أن «وزير الدفاع الاثيوبى أشار إلى أن قوات البلدين تنسقان أنشطتهما في مجالات حفظ السلام بمافيها حفظ السلام في الصومال، وحققت نتائج خلال عمليات ناجحة ضد جماعة الشباب الصومالية المتطرفة، وأنه تم خلال الشهور الستة الماضية تدريب جنود من جيبوتى في إثيوبيا، وأن أنشطة مراقبة الحدود المشتركة كانت ناجحة».

وأضاف البيان أن «وزير دفاع جيبوتى أكد أهمية السلام والأمن كشرط مسبق لتحقيق التنمية، وأن التعاون المشترك بشأن الدفاع ساهم بدرجة كبيرة في تعزيز العلاقات بين البلدين».

وأشار البيان إلى أن «السفير الإثيوبي لدى جيبوتي الذي حضر المحادثات ذكر أن البلدين سيبذلان مزيدا من الجهود من أجل الحد من عمليات التهريب والتجارة غير المشروعة عبر الحدود».

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