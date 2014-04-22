محافظ الجيزة: لا هوادة مع المباني المخالفة لبسط هيبة الدولة

قال الدكتور علي عبد الرحمن، محافظ الجيزة، إنه يتم التعامل بحزم مع المباني المخالفة والتعديات، مشيرا إلى أن هناك 60 ألف حالة تعد على أراضي الدولة ونقوم بالإزالة الجبرية على نفقة المخالف.

وقال «عبدالرحمن»، في مقابلة خاصة مع قناة «العربية» الإخبارية بثت، مساء الإثنين، إنه «لا هواده مع المباني المخالفة ولا تراجع عن إنفاذ القانون وبسط هيبة الدولة»، مشيرا إلى أن «عمليات الإزالة الكبيرة التى تمت خلف المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة شجعتنا في محافظة الجيزة على التوسع في عمليات إزالة العقارات والأبنية المخالفة وسرقة الأراضي حتى نجحنا في 3 أيام من استرداد أكثر من 15 فدانا».

وأشار محافظ الجيزة إلى أن «المحافظة تقوم بحملات مكثفة على جميع المحلات والأكشاك لضبط من يقومون بسرقة التيار الكهربائي، موضحا أنه تم البدء في استخدام الطاقة الشمسية في إنارة أعمدة الإنارة بالمحافظة وقريبا سوف يتم استخدام الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء والطاقة في مبانى المحافظة ثم التوسع تدريجيا في الاعتماد عليها وتعميمها كطاقة نظيفة».

وأوضح أن «الهدف من ذلك هو تخفيف العبء على شبكات الكهرباء التقليدية»، مشيرا إلى أنه «تم إعطاء مهلة 6 أشهر لنقل مستودعات الأنابيب بعيدا عن الأماكن السكنية».

وأضاف أن «ميزانية المحافظة أقل من 200 مليون جنيه في العام وهي غير كافية، خاصة أنها مكتظة بالبشر وتعانى الكثير من المشكلات والأزمات، والمحافظة تسعي للنهوض بالمناطق العشوائية التى يجرى حاليا تطوير 13 منها من أصل 37، وجاري العمل في 7 أحياء بتكلفة 150 مليون جنيه تمول من صندوق تطوير العشوائيات وتنفذها القوات المسلحة».

وشدد محافظ الجيزة على ضرورة تحسين الخدمات في المناطق السياحية ودراسة أسباب التدهور في مستوى الخدمة المقدمة للسائح، مؤكدا أن هناك مشاكل داخل سور المنطقة الأثرية وأخرى بالمنطقة المحيطة بالأثر من الخارج ونعمل على حلها.

وأضاف أنه سيتم تطوير منطقة أهرامات الجيزة بالكامل من خلال تحسين شبكة الطرق الداخلية، وسوف يتم إنشاء ممشى خاصا للدواب (الحيوانات) بجميع أنواعها، كما سيتم تخصيص أماكن مناسبة للباعة الجائلين وهذا المشروع سيتكلف 21 مليون جنيه.