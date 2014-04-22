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ضبط صاحب انترنت كافيه لتحريضه ضد الجيش والشرطة من خلال صفحة “فيسبوك ” بسوهاج‎

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ضبط صاحب انترنت كافيه لتحريضه ضد الجيش والشرطة من خلال صفحة “فيسبوك ” بسوهاج‎ ضبط صاحب انترنت كافيه لتحريضه ضد الجيش والشرطة من خلال صفحة “فيسبوك ” بسوهاج‎

تمكنت الاجهزة الامنية بمديرية امن سوهاج بالتنسيق مع الامن الوطني من ضبط صاحب محل انترنت كافيه قام بعمل صفحة بموقع التواصل الإجتماعى ” فيس بوك ” على المعلومات الدولية ” الإنترنت ” بإسم ” إحتمال بكره أكون شهيد ” يقوم بنشر مشاركات تحتوي علي شائعات ضد رجال الشرطة والجيش والقضاء والتحريض ضدهم والذي من شأنه تكدير الأمن العام .

و تبين من التحريات أن صاحب الصفحة المشار إليها يدعي إسلام عبد الباسط محمد إبراهيم سن 22 طالب بكلية التجارة ” تعليم مفتوح ” ويقيم شارع المطافي – دائرة مركز ساقلته وأنه يمتلك محل انترنت كافيه في ذات الشارع .

وعليه قامت مأمورية من ضباط وحدة مباحث مركز ساقلته بالاشتراك مع ضباط الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق حيث تمكنوا من ضبط المتهم سالف الذكر الذي يمتلك محل انترنت كافيه يسمي [ مانشستر ] وعثر بداخله علي عدد “8″ كيسه كمبيوتر – عدد “8″ شاشه صغيره – عدد “2″ شاشه تلفزيون كبيره – عدد “2″ بلاي ستيشن .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2254 جنح مركز ساقلته لسنة 2014 وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف .

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