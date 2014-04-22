علاوي : “إعصار الطائفية” ينتهي بالانتخابات العراقية المقبلة وسيقرر الشعب مصيره

أكد رئيس القائمة العراقية في البرلمان العراقي، إياد علاوي أن ما سماه ب (إعصار الطائفية) سينتهي بالانتخابات العراقية المقبلة، وسيقرر الشعب مصيره ليتوقف نزف الدماء في البلاد.

وشدد علاوي ـ في مقابلة خاصة مع قناة (سكاي نيوز عربية) الفضائية الليلة ـ على رفض ما سماه المحاصصة في تشكيل الحكومة العراقية المقبلة.

وقال إن “سياسة المحاصصة والطائفية مرفوضة جملة وتفصيلا” في الحكومة العراقية المقبلة ، وأضاف ” إن الطائفية لم تجلب سوى القتل والدمار للعراق”.

وجدد علاوي التأكيد على عدم التجديد لرئيس الوزراء الحالي نوري المالكي لولاية ثالثة ، وقال “إن الرأي العام العراقي يرفض التجديد للمالكي”.

وعلي صعيد آخر ، قال علاوي إنه لا مانع من الانفتاح على إيران شريطة عدم التدخل في الشأن العراقي.

ويستعد العراق للانتخابات البرلمانية المقررة في 30 أبريل الجاري، وسط تصاعد أعمال العنف واحتدام الجدل بين مكوناته السياسية بشأن التجديد للمالكي الذي يترأس الحكومة منذ العام 2006.

وشهدت الأيام القليلة الماضية سلسلة لقاءات بين زعماء الكتل السياسية في العراق من أجل التوصل إلى اتفاق يفضي إلى تشكيل تحالف يضم المعارضين لتولي المالكي رئاسة الوزراء للمرة الثالثة.

وتنتهي مدة ولاية رئيس مجلس الوزراء بانتهاء الدورة الانتخابية لمجلس النواب التي منح فيها الثقة لرئاسة مجلس الوزراء من قبل المجلس ، ووفق الدستور، لا يجوز تولي منصب رئيس مجلس الوزراء من قبل نفس الشخص لأكثر من ولايتين متتاليتين أو غير متتاليتين.

> أ ش أ