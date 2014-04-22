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انقاذ طفلين تم احتجازهم داخل مصعد بسوهاج‎

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انقاذ طفلين تم احتجازهم داخل مصعد بسوهاج‎ انقاذ طفلين تم احتجازهم داخل مصعد بسوهاج‎

تلقي اللواء ابراهيم صابر مدير امن سوهاج اخطار من قسم شرطة ثان سوهاج من غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بإحتجاز طفلين  داخل مصعد بعقار كائن بشارع قبلي مدرسة الزراعة – دائرة القسم و .

وبالفحص تبين إحتجاز كلاً من : 1- الطفل  عبد الرحمن حسان النادي 5 سنين - 2- الطفل  أحمد حسان النادي سن 4 – ويقيمان بذات الناحية نتيجة تعثر قدم الأول بين المصعد والحائط لعدم  وجود باب داخل للمصعد مما أدي لتوقفه آلياً “.

تمكنت قوات إدارة الحماية المدنية من إخراج الطفلين وتسليمهما لوالدهما، نتج عن ذلك إصابة الطفل المذكور بسحجات بقدمه  .

وتم تحرر محضر رقم 1467 إداري القسم لسنة 2014 وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف .

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