هيئة الهلال الأحمر :تعيين ال «٥٠٠» مسعف الاحتياط في الفترة القادمة..ولن نتخلى عنهم

كشفت هيئة الهلال الأحمر السعودي أن المسعفين الاحتياط ويبلغ عددهم "٥٠٠" متقدم سيتم تعيينهم على وظائف " فني اسعاف " خلال الفترة القادمة, وأكدت أن الهيئة لا تتخلى عن مسؤولياتها الملقاة على كاهلها من خلال التطوير والتوسع في المراكز الإسعافية على مستوى الممملكة , وسيتم خلال الفترة القادمة القريبة توزيع ال "٥٠٠" مسعف الاحتياط على دفعات وإدخالهم ضمن برامج ودورات متخصصة في طب الطوارئ والاسعاف وإجراء الاختبارات النظرية والميدانية بعد اجتيازهم الدورات ومن ثم تعيينهم ومباشرتهم على وظائف " فني مسعف .

واشارت الهيئة في بيان نشرته امس ان ما يتم تداوله سواء عبر الإعلام أو مواقع التواصل الأجتماعي " الإعلام الجديد " عن تخلي الهلال الأحمر عن المسعفين ال "٥٠٠" الاحتياط غير صحيح ولا يمت للحقيقة بصلة , وطالبت وسائل الإعلام بتقصي الحقائق من مصادرها.

وأوضحت الهيئة الرؤية والأستراتيجية التي رسمتها الهيئة والتي تحتم عليها رفع مستوى " المسعفين " الذين يتم تعيينهم من خلال برامج تدريبية عالية " نظري وميداني " واجتياز كافة الاختبارات التي يتم وضعها لهم حتى يستخلص من المتقدمين للوظائف التي تعلنها الهيئة أفضل المسعفين لتقديمها لمستفيدي الهلال الأحمر السعودي, ومن جهة ثانية قال البيان إن قبول الاحتياط ال " ٥٠٠" لا يعني تعيينهم جميعا حتى يجتازوا اهم البرامج والدورات التدريبية التي تقيمها الهيئة لهم والتي تستمر لأكثر شهرين.

واختتم البيان بأن الهيئة تعمل على تعيين الدفعة السابقة والبالغ عددهم "348" مسعفا من خلال البرامج والدورات التدريبية والاختبارات الي تقام بعد هذه الدورات, حيث تم الانتهاء من تعيين كامل الدفعة في الفترة السابقة البالغ عددهم "348" ويتم الآن التحضير للمسعفين الاحتياط.

من جهة أخرى اعتمد صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن عبدالله بن عبدالعزيز – رئيس هيئة الهلال الاحمر السعودي - تعيين ( ٣٤٨ ) موظفا بمسمى فني سيباشرون مهام عملهم في المراكز التي تم تحديدها لهم حيث تم توزيعهم لافتتاح (18) مركزاً اسعافيا بمناطق المملكة، وذلك ضمن خطط الهيئة لزيادة عدد الكوادر الإسعافية المتخصصة، إلى جانب الضغط الذي تعاني منه بعض مراكز الإسعاف في مباشرة عدد البلاغات التي يتم استقبالها.

و كشف الهلال الأحمر السعودي عن زيادة الطاقة الاستيعابية للكوادر البشرية الطبية بالمراكز الإسعافية حيث تعكف الهيئة حاليا على زيادة إعداد الكوادر البشرية العاملة لديها في الميدان خصوصا فنيي الاسعاف حيث بلغ اجمالي عدد الذين سيتم تعيينهم هذا العام في هيئة الهلال الأحمر بمسمى فني اسعاف يقارب ( 1000) مسعف وهي المرة الاولى التي يصل فيها عدد المعينين في الهيئة خلال عام واحد لهذا الرقم حيث تأتي هذه الخطوة ضمن خطط التوسعة للهيئة للتخفيف من حجم الضغط على منسوبيها العاملين في الميدان لاسيما وأن الطلب على الخدمة الاسعافية يزداد يوما بعد يوم وهو ما يجعل العمل على تدعيم البنية التحتية للهيئة والتي يقوم اساسها على الكادر البشري المؤهل يكون من ابرز الاولويات من سمو رئيس هيئة الهلال الاحمر السعودي حيث حرص سموه على التوسع من خلال استقطاب الكوادر البشرية المتخصصة وتطويرها بالدورات المتخصصة التي تزيد من مستوى ادراك العاملين في الميدان من منسوبي الهيئة لأهمية العمل الانساني الذي يقومون به رغم ما يعانونه من ضغوط وعوائق خلال مباشرتهم لمهام عملهم .