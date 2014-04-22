ليندسي لوهان تجهض والوالد مجهول

بعد أنّ قررت الإعلامية Oprah إلغاء البرنامج الوثائقي الخاص بالنجمة Lindsay Lohan، كشفت الأخيرة أنّها كانت حاملاً وأنّها قامت بالإجهاض أثناء التّصوير.

وخلال عرض الحلقة الأخيرة من البرنامج قالت Lindsay "لا أحد يعرف ذلك.. لكنّي تعرضت للإجهاض في الأسبوعين اللذين غبت فيهما عن العمل".

واللافت أنّ Lindsay لم تذكر هوية الأبّ، رغم إقرارها بالحمل والإجهاض.

وبات من الواضح الآن، أنّ Oprah لم تكن راضية عن تصرّفات Lindsay أبداً، وربما يكون هذا السبب وراء إيقافها للبرنامج.

يذكر أنّ Lindsay Lohan كانت قد غابت لأسبوعين عن التّصوير ما أثار الكثير من التكهنات حول وضعها النفسي بسبب تاريخها مع الإدمان، وهي الأن تستأنف سعيها للعودة إلى السينما بعد خروجها من مركز إعادة التأهيل، وإيقاف برنامجها الوثائقي بسبب تراجع نسبة المشاهدة.