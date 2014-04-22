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مورينيو: ريال مدريد هو فريقي المفضل في إسبانيا

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مورينيو: ريال مدريد هو فريقي المفضل في إسبانيا مورينيو: ريال مدريد هو فريقي المفضل في إسبانيا

إفي - أكد البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي اليوم أنه فريقه المفضل في إسبانيا هو ريال مدريد.

وأوضح مورينيو في مؤتمر صحفي عشية لقاء فريقه أمام أتلتيكو مدريد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا قائلا "لم أشاهد كلاسيكو الكأس لأنني كنت أشاهد مباراة مانشستر سيتي وسندرلاند ومن بعدها بورتو وبنفيكا، ولكن في إسبانيا أشعر بالسعادة عندما يفوز الريال بالبطولات التي لا أنافس فيها".

يذكر أن مورينيو تولى تدريب الريال لمدة ثلاثة مواسم حصد خلالها كأس الملك والدوري الإسباني، ووصل مع الفريق إلى نصف نهائي دوري الأبطال ثلاث مرات متتالية.

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