حامد بن زايد: جامعة خليفة رافد اقتصاد المعرفة

تحت رعاية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس أمناء جامعة خليفة شهد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي نائب رئيس مجلس أمناء جامعة خليفة أمس حفل التخرج الثاني للجامعة بحضور الرئيسة عاطفة يحيى آغا رئيسة جمهورية كوسوفا.

وقام سموه خلال الحفل الذي اقيم في فندق قصر الإمارات بأبوظبي بتسليم الشهادات للخريجين الذين بلغ عددهم 350 طالبا وطالبة حصلوا على شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.

وأكد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان أن جامعة خليفة ببرامجها الأكاديمية المتميزة تعتبر رافدا رئيسيا لاقتصاد المعرفة في الدولة من خلال الاستثمار في تطوير بحوث التكنولوجيا والعلوم، مشيرا سموه الى أن دعم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ومتابعة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة كان لهما الأثر البالغ في تميز الجامعة وتقديمها افضل البرامج التعليمية وذلك لضمان الارتقاء الدائم بمستويات الأداء فيها والوصول بها الى أرقى المستويات العالمية.

كفاءات وطنية

وأضاف سموه إن الجامعة ساهمت من خلال تخريج الكفاءات الوطنية المتخصصة في مختلف القطاعات الهندسية والتكنولوجية والطبية على تلبية متطلبات التطور الاقتصادي الذي تعيشه الدولة حاليا وتحقيق تطلعاتها مستقبلا لافتا الى أن جامعة خليفة تسعى منذ تأسيسها عام 2007 لتوفير رأس المال البشري المتخصص والمتطور والقادر على تحقيق متطلبات رؤية أبوظبي 2030 لاقتصاد المعرفة حيث قدمت الجامعة برامج أكاديمية متعددة ومتميزة في العلوم والتكنولوجيا.

وأعرب سموه عن فخره بخريجي الجامعة الذين تم تعليمهم وتأهيلهم على مستوى رفيع للمساهمة بشكل فاعل في خدمة نهضة دولة الإمارات العربية المتحدة وتحقيق رؤيتها التنموية الشاملة في المجالات كافة.

وشهد الحفل عدد من الوزراء والدكتورة أمل عبدالله القبيسي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم عضو المجلس التنفيذي وأعضاء مجلس أمناء جامعة خليفة الدكتور مغير خميس الخييلي ومحمد حسن عمران ومحمد خلفان الرميثي وحسين جاسم النويس ووليد أحمد المهيري والمهندس حسين ابراهيم الحمادي والبروفيسور إلياس زرهوني والبروفيسور كيوشي كوروكاوا والبروفيسور ماو كيون وو بالإضافة إلى رئيس جامعة خليفة الدكتور تود لارسن ومدير الجامعة الدكتور عارف سلطان الحمادي ونائب الرئيس الأول للبحوث والتطوير الدكتور محمد المعلا ونخبة من كبار الشخصيات وأعضاء مجلس أمناء جامعة خليفة وأهالي الخريجين وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى الدولة وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية في الجامعة. وتضمن حفل التخرج فقرة شعرية وعرض فيديو يسلط الضوء على أهمية التعليم وفخر أهالي الخريجين بهم ودور جامعة خليفة في إنجازات الطلبة.

وفي كلمة له أثناء الحفل عبر الدكتور تود لارسن رئيس جامعة خليفة عن فرحته بتخريج الطلبة والطالبات ومساهمتهم في بناء مستقبل الإمارات من خلال تخصصاتهم في مجالات هندسة الطيران والفضاء والطب والروبوتات وتكنولوجيا أشباه الموصلات والطاقة.

دفعة

من جانبه قال الدكتور عارف سلطان الحمادي مدير الجامعة إن جامعة خليفة تقدم اليوم بكل فخر أول دفعة من خريجي برنامج الدكتوراه في الهندسة في الدولة وأول دفعة من الخريجين في مجال الهندسة النووية في الدولة وأول دفعة من خريجي برنامج ماجستير الأمن المدني والدولي ولم يقتصر دور الجامعة على تقديم الكوادر البشرية لسوق العمل فحسب وإنما تقوم باتخاذ خطوات فعلية وملموسة تمثل عصب اقتصاد المعرفة المبني على تنويع مصادر الدخل وذلك من خلال تأسيس مراكز بحثية عالمية المستوى فنرى اليوم الطلبة والخريجين يدرسون ويعملون كباحثين مواطنين في المراكز البحثية المختلفة كمركز إبتيك للإبداع ومراكز مشابهة في مجال بحوث الطيران وأشباه الموصلات.