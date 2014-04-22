محمد بن راشد يجري مباحثات مع الرئيس المكسيكي ويشهدان توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جولة مباحثات مع الرئيس إنريكي بينيانييتو رئيس الولايات المتحدة المكسيكية تناولت عددا من القضايا والمواضيع السياسية والاقتصادية الدولية وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين من خلال بناء شراكة استراتيجية في شتى القطاعات الاقتصادية والاستثمارية القائمة على المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

جاء ذلك خلال لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والرئيس المكسيكي في قصر لوسبينيوس الرئاسي في العاصمة مكسيكو سيتي مساء أمس، حيث جرت لسموه مراسم الاستقبال الرسمية في باحة القصر بحضور سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والوفد المرافق.

وقام صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بعد مصافحة الرئيس المكسيكي باستعراض حرس الشرف الذي اصطف لتحية ضيف المكسيك في زيارته التاريخية لهذا البلد العريق في حضارته وتاريخه ومقدراته الثقافية والاقتصادية والجغرافية.

ثم عزفت الموسيقى السلامين الوطنيين لدولة الامارات والمكسيك بعدها صافح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عددا من الوزراء والمسؤولين المكسيكيين وسفراء عدد من الدولة العربية الذين حضروا مراسم الاستقبال في حين صافح الرئيس إنريكي بينيانييتو أعضاء الوفد المرافق لسموه.

من جهة ثانية شهد صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والرئيس المكسيكي حفل التوقيع على مذكرة تفاهم حول حماية وتشجيع الاستثمارات بين البلدين وقعها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية ومعالي إيليفونسو جواياردو فيلا ريل وزير الإقتصاد المكسيكي.

وقد أهدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في ختام اللقاء الرئيس المكسيكي نسخة من كتاب سموه، ومضات من فكر، باللغة الاسبانية وهي اللغة الرسمية المكسيكية وقبله الرئيس شاكرا وواعدا بقراءته والتعرف إلى أفكار ورؤى سموه ثم وقع سموه على صورة تذكارية جمعته والرئيس بنينيا نييتو وغادر سموه والوفد المرافق القصر الرئاسي بمثل ما استقبل به من حفاوة وتكريم. نائب رئيس الدولة: دور القطاع الخاص مهم للبناء على التعاون الحكومي

دون صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه أنهى محادثات بناءة مع الرئيس المكسيكي، تناولا خلالها أهمية بناء علاقة اقتصادية مستدامة بين الإمارات والمكسيك.

مشيرا سموه إلى أنه شهد والرئيس المكسيكي توقيع اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات بين البلدين، لافتا في تدوينه أن دور القطاع الخاص الآن مهم للبناء على هذا التعاون الحكومي. وجاء تدوين سموه على صفحته في تويتر: "أنهيت اليوم محادثات بناءة مع الرئيس المكسيكي تناولنا خلالها أهمية بناء علاقة اقتصادية مستدامة بين بلدينا،

كما شهدنا مع الرئيس المكسيكي توقيع اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات بين البلدين، دور القطاع الخاص الآن مهم للبناء على هذا التعاون الحكومي". دبي ـ البيان